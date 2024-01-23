Умер основатель Boney M. Франк Фариан

Музыкант, композитор, создатель группы Boney M. Франк Фариан (настоящее имя - Франц Ройтер) умер на 83-м году жизни. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NTV.

По его информации, Фариан умер у себя дома в Майами.

В 1961 году Фариан создал группу Frankie Farian und die Schatten и выступал с ней в местных ресторанах и танцевальных клубах. Известность пришла в 1964 году, когда группа приняла участие в международном рок-фестивале в Гамбурге. В 1968 году Фариан начал сольную карьеру.

Однако с середины 1970-х его карьера постепенно угасла, и Фариан начал заниматься поп-музыкой. Он является автором таких хитов Boney M., как Rasputin и Daddy Cool. Кроме того, Фариан основал несколько других поп-проектов, среди которых Eruption, Precious Wilson, Far Corporation, Milli Vanilli, La Bouche.

Фариан временами считался самым успешным немецким продюсером на международном уровне 1970-х и 1980-х годов. Хотя музыкальные критики часто относились к нему негативно. Его записи были проданы тиражом более 800 млн.

Одним из наиболее успешных проектов Фариана стала диско-группа Boney M. Все участвовавшие в ней исполнители родились на Карибских островах. В ходе работы в проекте Boney M. участники жили в Великобритании и Западной Германии. В конце 1974 года Фариан записал композицию Baby Do You Wanna Bump?, основанную на мелодии Al Capone, а в 1975 году издал ее под псевдонимом Boney M. (по имени Наполеона "Бони" Бонапарта - героя популярного в то время детективного сериала). Букву "M." Фариан добавил к имени Boney для более эффектного звучания. Впоследствии стали говорить, что "буква "M" - означает четыре черты", подразумевая разные характеры и стили участников квартета.