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Взрыв на заводе в Азербайджане произошел из-за удара молотком по снаряду

Взрыв на заводе в Азербайджане произошел из-за удара молотком по снаряду

Три человека пострадали в результате взрыва на ООО "Араз" в азербайджанском городе Ширван.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, по информации прокуратуры города, взрыв произошел в одном из цехов предприятия. Предполагается, что, взрыв произошел "в результате детонации при ударе молотком по 120-мм снаряду миномета".

ООО "Араз" входит в структуру министерства оборонной промышленности Азербайджана.


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