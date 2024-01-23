Взрыв на заводе в Азербайджане произошел из-за удара молотком по снаряду
Три человека пострадали в результате взрыва на ООО "Араз" в азербайджанском городе Ширван.
Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, по информации прокуратуры города, взрыв произошел в одном из цехов предприятия. Предполагается, что, взрыв произошел "в результате детонации при ударе молотком по 120-мм снаряду миномета".
ООО "Араз" входит в структуру министерства оборонной промышленности Азербайджана.
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