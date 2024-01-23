Столтенберг не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для стран НАТО
Россия не представляет прямой угрозы для союзников по НАТО, альянс делает все необходимое для того, чтобы Москва имела верное представление о степени его боеготовности. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы не видим никакой прямой и неизбежной угрозы для какого-либо союзника НАТО. Конечно, мы пристально следим за тем, что делает Россия", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли он, что Россия "в предстоящем десятилетии" может войти в столицу какого-либо европейского государства, в частности, в Балтии.
Он добавил, что альянс усиливает присутствие в восточной своей части, увеличивает инвестиции в оборону, проводит учения, включая предстоящие маневры Steadfast Defender 2024 с участием 90 тыс. военнослужащих, "с целью обеспечить готовность, надлежащий уровень подготовки сил, чтобы устранить любую вероятность просчета или непонимания в Москве относительно готовности НАТО защищать каждый дюйм своей территории".
"Пока мы это делаем, нападений на территорию НАТО не будет", - подчеркнул генсек альянса.
На прошлой неделе Bild выпустил материал, в котором со ссылкой на секретный документ Бундесвера утверждается, что Германия рассматривает возможный сценарий нападения России на восточный фланг НАТО в 2025 году.
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