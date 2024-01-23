Было бы преувеличением считать процесс армяно-азербайджанского урегулирования поводом для изменения Конституции: Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян считает преувеличением то, что причиной намерения изменить Конституцию Армении является процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений. Как сообщает Арменпресс, такое мнение Мирзоян высказал на пресс-конференции в ответ на вопрос, препятствует ли действующая Конституция подписанию мирного договора.

Мирзоян сказал, что, насколько Азербайджан видит правовую проблему, настолько же Армения привлекла внимание Азербайджана к аналогичной проблеме в своем правовом поле, начиная с Конституции.

Министр напомнил, что комиссия по конституционной реформе в Армении была создана вскоре после революции 2018 года. По его словам, Конституция – это прежде всего документ внутреннего значения.

“Я не хочу полностью отрицать, что, несмотря на внутреннее значение, любая Конституция, вероятно, имеет более широкое влияние и затрагивает также внешние отношения. В этом плане да, наша Конституция не является исключением, и Конституция Азербайджана тоже не является исключением. Но сказать, что процесс армяно-азербайджанского урегулирования является причиной изменения Конституции, было бы преувеличением”, - сказал Мирзоян.

На вопрос, является ли Конституция причиной торможения мирного процесса, Мирзоян дал отрицательный ответ.

Ранее в январе премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция. По его словам, Армения должна иметь Конституцию, которая сделает Республику Армения более конкурентоспособной и более жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях.