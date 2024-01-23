На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, Ларс закрыт для грузовиков

На территории Республики Армения есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Службы спасения МВД, до 15 февраля 38-40-й км участка Ванадзор-Алаверди автодороги М-6 будет закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей в связи с дорожно-ремонтными работами. Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.

Автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции “Амберд” к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты.

Повороты Степанавана, Спитака, дорога Ванадзор-Дилижан, дорога Мегри-Ереван, от перекрестка Джермука до участка Сараван-“Зангер” закрыты для грузовых автомобилей с прицепом (водителям грузовиков рекомендуется использовать цепи противоскольжения).

Перевал Варденяц и повороты Дилижана закрыты для грузовых автомобилей с прицепом, труднопроходимы для других видов транспортных средств.

Автодороги Ашоцкого района, участки дороги М4 к селам Фантан и Джрабер затруднены для проезда всех видов транспорта.

Дороги Сюникской области, участок 24-39 км трассы Ереван-Севан труднопроходимы для всех видов транспортных средств.

На всей территории Армении идет снег.

На перевале Варденяц, на автодорогах Кети-Джаджур, Артик-Ашоцк, на участке Сараван-“Зангер” и в городе Джермук наблюдается метель.

В Аштараке наблюдается туман.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых транспортных средств.