Глава МИД Армении видит необходимость в новых союзниках в сфере безопасности

Армении должна попытаться найти новых союзников для решения вопросов своей безопасности. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, подчеркнув, что каждое здравомыслящее и разумное государство должно всегда прилагать усилия для поиска новых союзников и сторонников.

“Это стало более очевидным и необходимым для нас после войны 2020 года и последовавших за ней событий. Мы столкнулись с ситуацией, когда наши союзные механизмы не оправдали наших ожиданий. Мы часто озвучивали оценки, что мы стали свидетелями нефункционирования этих механизмов. Тем более в таких условиях естественно, что наша страна должна попытаться найти новых союзников для решения своих проблем безопасности”, - сказал Мирзоян, опровергнув информацию о подписании документов, касающихся других систем безопасности.

В этом контексте министр также напомнил о размещении в Армении наблюдательной миссии ЕС, что повысило уровень безопасности на границе, а также о заявлениях партнеров относительно территориальной целостности Республики Армения и неприкосновенности границ.