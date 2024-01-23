Объявлены номинанты на премию «Оскар-2024»

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии «Оскар-2024». Как сообщает Арменпресс, 96-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 10 марта в Лос-Анджелесе.

Ниже представляем список номинантов в главных категориях:

Лучший фильм

«Американское чтиво»

«Анатомия падения»

«Барби»

«Оставленные»

«Убийцы цветочной луны»

«Маэстро»

«Оппенгеймер»

«Прошлые жизни»

«Бедные-несчастные»

«Зона интересов»

Лучший режиссёр

Жюстин Трие («Анатомия падения»)

Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)

Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)

Джонатан Глейзер («Зона интересов»)

Лучшая мужская роль

Брэдли Купер («Маэстро»)

Колман Доминго («Растин»)

Джеффри Райт («Американское чтиво»)

Пол Джаматти («Оставленные»)

Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)

Лучшая женская роль

Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)

Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)

Сандра Хюллер («Анатомия падения»)

Кэри Маллиган («Маэстро»)

Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучшая мужская роль второго плана

Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)

Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)

Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)

Райан Гослинг («Барби»)

Марк Руффало («Бедные-несчастные»)

Лучшая женская роль второго плана

Эмили Блант («Оппенгеймер»)

Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)

Америка Феррера («Барби»)

Джоди Фостер («Дайана Найэд»)

Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)