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Глава МИД Армении призвал российских коллег не предъявлять Армении необоснованных обвинений

Глава МИД Армении призвал российских коллег не предъявлять Армении необоснованных обвинений

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призывает своих российских коллег правильно представлять хронологическую последовательность событий и не предъявлять армянской стороне обвинений, в которых Армения невиновна.

Как сообщает Арменпресс, Мирзоян сказал об этом на пресс-конференции, коснувшись обвинения со стороны России в том, что вопрос Нагорного Карабаха, в том числе вопрос статуса, был закрыт, когда Никол Пашинян подписал в Праге заявление относительно Алма-Атинской декларации.

Мирзоян сказал, что такое утверждение было сделано его российским коллегой как во время встреч с ним, так и публично.

Министр иностранных дел Армении представил правильную последовательность событий:

“Август 2022 года: российская сторона представляет предложения, в которых говорилось в том числе о том, что решение о статусе Нагорного Карабаха откладывается на неопределенный срок. 

Конец августа 2022 года: армянская сторона выражает согласие продолжить переговоры с учетом этих предложений российской стороны. 

Конец августа или начало сентября 2022 года: азербайджанская сторона выражает несогласие со всеми предложениями России.

Сентябрь 2022 года: вооруженные силы Азербайджана совершают нападение на суверенную территорию Республики Армения и вторгаются на суверенную территорию Республики Армения. Армянская сторона, напоминая о своих двусторонних союзнических взаимных обязательствах с Российской Федерацией, в том числе многосторонних, например, взаимных обязательствах в рамках ОДКБ в контексте защиты территориальной целостности и границ друг друга, обращается к своим российским партнерам, на что, по большому счету получает следующий ответ: границы Республики Армения, по крайней мере в этом районе, недостаточно четкие, поэтому российская сторона затрудняется оценить, в какой степени нарушена территориальная целостность и границы Армении.

6 октября 2022 года: по итогам переговоров в Праге с участием президента Франции, председателя Европейского совета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана принимается четырехстороннее заявление, в котором говорится, что делимитация границы между Арменией и Азербайджаном должна проходить в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года, согласно которой между Арменией и Азербайджаном проходит граница, совпадающая с административной границей между двумя бывшими советскими республиками”.

Таким образом, по словам Мирзояна, в августе были предложения России отложить обсуждение статуса Нагорного Карабаха, затем последовало согласие Армении и несогласие Азербайджана, затем нападение на суверенную территорию Армении, отсутствие точной фиксации этого факта с российской стороной, затем необходимость обозначения этой линии границы и четырехстороннее заявление о линии границы и ее правовых основах в Праге.

“Хочу призвать своих российских коллег правильно представлять причинно-следственные связи и хронологическую последовательность и хотя бы не предъявлять армянской стороне обвинения, в которых армянская сторона не виновата”, - сказал глава МИД.

По его словам, все было как раз наоборот, были ожидаемые и предполагаемые действия со стороны других, и в условиях отсутствия этих действий Армения предприняла конкретные шаги, в том числе в виде Пражского заявления.


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