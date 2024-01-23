Глава МИД Армении призвал российских коллег не предъявлять Армении необоснованных обвинений

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призывает своих российских коллег правильно представлять хронологическую последовательность событий и не предъявлять армянской стороне обвинений, в которых Армения невиновна.

Как сообщает Арменпресс, Мирзоян сказал об этом на пресс-конференции, коснувшись обвинения со стороны России в том, что вопрос Нагорного Карабаха, в том числе вопрос статуса, был закрыт, когда Никол Пашинян подписал в Праге заявление относительно Алма-Атинской декларации.

Мирзоян сказал, что такое утверждение было сделано его российским коллегой как во время встреч с ним, так и публично.

Министр иностранных дел Армении представил правильную последовательность событий:

“Август 2022 года: российская сторона представляет предложения, в которых говорилось в том числе о том, что решение о статусе Нагорного Карабаха откладывается на неопределенный срок.

Конец августа 2022 года: армянская сторона выражает согласие продолжить переговоры с учетом этих предложений российской стороны.

Конец августа или начало сентября 2022 года: азербайджанская сторона выражает несогласие со всеми предложениями России.

Сентябрь 2022 года: вооруженные силы Азербайджана совершают нападение на суверенную территорию Республики Армения и вторгаются на суверенную территорию Республики Армения. Армянская сторона, напоминая о своих двусторонних союзнических взаимных обязательствах с Российской Федерацией, в том числе многосторонних, например, взаимных обязательствах в рамках ОДКБ в контексте защиты территориальной целостности и границ друг друга, обращается к своим российским партнерам, на что, по большому счету получает следующий ответ: границы Республики Армения, по крайней мере в этом районе, недостаточно четкие, поэтому российская сторона затрудняется оценить, в какой степени нарушена территориальная целостность и границы Армении.

6 октября 2022 года: по итогам переговоров в Праге с участием президента Франции, председателя Европейского совета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана принимается четырехстороннее заявление, в котором говорится, что делимитация границы между Арменией и Азербайджаном должна проходить в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года, согласно которой между Арменией и Азербайджаном проходит граница, совпадающая с административной границей между двумя бывшими советскими республиками”.

Таким образом, по словам Мирзояна, в августе были предложения России отложить обсуждение статуса Нагорного Карабаха, затем последовало согласие Армении и несогласие Азербайджана, затем нападение на суверенную территорию Армении, отсутствие точной фиксации этого факта с российской стороной, затем необходимость обозначения этой линии границы и четырехстороннее заявление о линии границы и ее правовых основах в Праге.

“Хочу призвать своих российских коллег правильно представлять причинно-следственные связи и хронологическую последовательность и хотя бы не предъявлять армянской стороне обвинения, в которых армянская сторона не виновата”, - сказал глава МИД.

По его словам, все было как раз наоборот, были ожидаемые и предполагаемые действия со стороны других, и в условиях отсутствия этих действий Армения предприняла конкретные шаги, в том числе в виде Пражского заявления.