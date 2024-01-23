В правительстве обсужден отчет о деятельности Комиссии по регулированию общественных услуг за 2019-2023 гг.

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня состоялось совещание, в ходе которого был представлен отчет Комиссии по регулированию общественных услуг.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в начале совещания Никол Пашинян отметил: “В этом году истекают сроки полномочий председателей Комиссии по регулированию общественных услуг и Комиссии по защите конкуренции. На эти должности они были избраны в апреле 2019 года. Вы знаете, что председателей комиссий избирает Национальное Собрание, а право выдвижения кандидатов принадлежит правительству Республики Армения”. Никол Пашинян добавил, что целью совещания является ознакомление с отчетом о деятельности председателя Комиссии по регулированию общественных услуг, по результатам обсуждений будет принято решение о выдвижении кандидатуры председателя Комиссии по регулированию общественных услуг.

Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян представил осуществленную за отчетный период работу в сферах регулирования Комиссии (электроэнергия, системы водоснабжения и газоснабжения, телекоммуникации, почтовая связь, железнодорожный транспорт, транспортные средства, обязательный технический осмотр), а также показатели результатов в регулируемых сферах.

В контексте дальнейших шагов было отмечено, что запланированы законодательные реформы, обеспечение непрерывности мониторинга рынка, совершенствование тарифных механизмов, обеспечение непрерывности развития сектора электронных коммуникаций, реализация программ развития водной системы. На основе отчета состоялся обмен мнениями, были представлены наблюдения относительно концептуальных подходов и программных направлений.

Коснувшись тарифной политики, Гарегин Баграмян отметил, что по закону Комиссия должна определить тарифы, если уполномоченный орган обратится с таким иском.

В этой связи премьер-министр отметил: “Тариф – это то, что должно гарантировать потребителю качество, а производителю - прибыль. То есть, если этот баланс нарушается, значит, что-то не так с этой тарифной формулой. Конечно, понятно, что все это не делается в одно действие, но я думаю, что эти системы действуют уже достаточно давно, и мы должны быть конкретными в решении этой проблемы и формулировать задачу именно в этой конкретности”.

Коснувшись темы возобновляемой электроэнергии, Никол Пашинян подчеркнул, что в Армении она развивается достаточно хорошо, и добавил: “Нам нужны стратегические соглашения о сотрудничестве. Задача в том, что мы производим электроэнергию, но что нам делать с этой электроэнергией? Накоплять? Как уже было сказано, такое накопление обходится очень дорого при сегодняшних технологиях. Согласно этой логике, эффективнее будет производить электроэнергию, экспортировать эту электроэнергию, и копить полученные от этого средства, и при необходимости использовать эти средства для удовлетворения собственных нужд”.

Глава правительства также коснулся качества электроэнергии и отметил: “Очевидно, что у нас здесь есть проблемы. Я хочу понять, почему эти проблемы не решаются и что мы планируем делать для решения этих проблем? Первая проблема — это качество электроснабжения, чтобы оно было бесперебойным, а вторая — качество подаваемой электроэнергии”.

В ответ председатель Комиссии по регулированию общественных услуг отметил, что проблема также привела в некоторых местах к ухудшению качества и подчеркнул: “Именно за нарушение качества обслуживания, как я сказал, поставщик заплатил потребителям 580 млн. Т.е., если он, например, в течение 4 часов не восстанавливает электроснабжение группы потребителей, то автоматически списываются деньги за следующий месяц в качестве аванса. Ежегодно он платит штраф в размере около 120 млн драмов”.

В этой связи премьер-министр подчеркнул: “Т.е. мы запустили механизм, с помощью которого прогресс этого качества должен быть виден по всем стандартам”.

Были также подробно затронуты нормативные акты в сфере газоснабжения, водоснабжения и телекоммуникаций, существующие проблемы и дальнейшие шаги по их решению.