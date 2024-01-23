Договоренности о встрече глав МИД Армении и России нет: Мирзоян

Договоренности о встрече министров иностранных дел Армении и России нет. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос, ожидается ли в ближайшее время встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

“У нас нет договоренностей по этому поводу. В последний раз было предложение российской стороны встретиться перед министерской встречей ОБСЕ, по итогам обсуждения та встреча состоялась, и об этом было публично проинформировано. После этого мы не обсуждали никаких предложений о встрече, мы не предлагали и не слышали предложений от российской стороны”, - сказал Мирзоян.