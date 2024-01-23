Армения не брала на себя никаких обязательств относительно создания какого-либо коридора: Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян коснулся целесообразности отмены Трехстороннего заявления от 9 ноября. Как сообщает Арменпресс, в ходе пресс-конференции Мирзоян отметил, что сложно отозвать подпись от того, что по большому счету не действует.

“О чем идет речь, если две из трех сторон нарушили это Заявление по ряду пунктов? В любом случае, Республика Армения всегда была верна той части обязательств, которые она взяла на себя, и верна по сей день. К сожалению, две другие стороны так не поступили и доказательства более чем наглядные и осязаемые, в том числе и в первую очередь относительно Нагорного Карабаха и Лачинского коридора”, - сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Республика Армения не брала на себя никаких обязательств относительно создания какого-либо коридора.

“Ни по пункту 9 Заявления от 9 ноября, ни по следующему заявлению от 11 января, в котором гораздо более подробно раскрывается пункт 9, ни по какому-либо последующему заявлению Армения не брала на себя никаких подобных обязательств”, - сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Республика Армения не только готова, но и заинтересована в достижении разблокировки транспортной и экономической инфраструктуры региона.