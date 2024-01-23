Спикер НС Армении принял новоназначенного посла Норвегии

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 23 января принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Норвегия в Республике Армения Бергльот Ховланд (Bergljot Hovland, резиденция в Тбилиси).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Ален Симонян поздравил посла Ховланд с назначением, пожелав ей успехов на этом посту.

“Армения всегда чувствовала поддержку дружественной Норвегии. Мы с благодарностью вспоминаем норвежцев Фритьофа Нансена, Бодиль Бьорн, оказавших помощь армянам во время Геноцида армян. Сегодня мы также благодарны норвежскому правительству за поддержку нужд наших соотечественников, вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха”, - сказал Ален Симонян.

Спикер парламента также подчеркнул вклад правительства Норвегии в развитие демократических институтов и укрепление демократии в Армении.

Посол поблагодарила Алена Симоняна за теплый прием и отметила что Норвегия высоко ценит осуществленные в Армении в последние годы демократические реформы.

Был обсужден ряд вопросов, связанных с укреплением отношений между двумя странами, установлением безопасности и мира в регионе и международной безопасностью.

Собеседники подчеркнули необходимость расширения двусторонних межпарламентских связей.