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Для Еревана не принципиально, будут ли переговоры с Баку проходить через прямые контакты или через посредников: Мирзоян

Для Еревана не принципиально, будут ли переговоры с Баку проходить через прямые контакты или через посредников: Мирзоян

Для Армении не принципиально, будут ли переговоры с Азербайджаном проходить через прямые контакты или через посредников, принципиальными являются содержание переговоров, те принципиальные пункты, о которых многократно говорилось и вокруг которых должны идти переговоры. Об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос Арменпресс о переговорах через посредников или напрямую.

“Для нас этот вопрос не является принципиальным. Принципиально содержание этих переговоров, принципиальны принципы, вокруг которых должны проходить эти переговоры”, - сказал Мирзоян.

По словам главы МИД, встречи, в том числе переговоры вокруг текста мирного договора, при желании можно назвать как опосредованными, так и прямыми.

“По большому счету разные партнеры помогали нам встречаться, организовывали встречи. В некоторых случаях проводились трехсторонние встречи или вносились предложения по отдельным формулировкам. Но в то же время, при желании, можно сказать, что это были прямые переговоры, потому что основная часть была согласована обеими сторонами друг с другом”, - сказал министр иностранных дел Армении.

Армения готова продолжить переговоры.


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