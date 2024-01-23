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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-01-24

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-01-24

ЕРЕВАН, 23 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 января, курс доллара США сократился на 0.03 драмa и составил 405.12 драм. Курс евро сократился на 0.68 драмa и составил 440.37 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 4.60 драм. Курс британского фунта вырос на 0.21 драмa и составил 515.03 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 92.48 драмa и составила 26331.16 драм. Цена серебра сократилась на 7.84 драмa и составила 289.15 драм.


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