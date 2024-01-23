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Азиатские индексы - 23-01-24

Азиатские индексы - 23-01-24

ТОКИО, 23 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.08% и составил 36517.57 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.11% и составил 2542.07 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.53% и составил 2770.98 пункта, а HANG SENG вырос на 2.63% и составил 15353.98 пункта.


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