Премьер-министр Пашинян принял посла Бельгии в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Бельгия в Республике Армения Эрика де Муйнка.

Премьер-министр поздравил посла со вступлением в должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности на благо развития и укрепления армяно-бельгийских отношений.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность решения правительства Бельгии открыть посольство в Армении и выразил уверенность, что в результате этого сотрудничество между двумя странами расширится во всех сферах. Премьер-министр подчеркнул поддержку Белиги правительству Республики Армения в эффективном осуществлении демократических реформ.

Эрик де Муйнк отметил, что приложит все усилия для постоянного развития двусторонних отношений. Посол подчеркнул важность стимуляции торгово-экономического взаимодействия, а также реализации совместных проектов в других сферах.

Собеседники выразили уверенность, что тесное сотрудничество между Арменией и Бельгией также способствует сотрудничеству Армении и Европейского союза и развитию взаимодействия с ЕС.