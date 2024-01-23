Глава МИД Армении видит необходимость активных шагов международного сообщества по сохранению армянского наследия в НК

Армянская сторона не имеет инструментов, чтобы следить и выяснять, что происходит с армянским историческим и культурным наследием на территориях, находящихся под контролем Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

“К сожалению, сегодня у нас нет инструментов, чтобы отследить или достоверно выяснить, что происходит с армянским культурным наследием на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, но мы можем делать выводы на основании того, что мы слышали или видели раньше. Мы не забываем, что, например, президент Азербайджана прямо приказал убрать армянские надписи и литографии с церквей, заявив, что они не являются армянским наследием”, - сказал Мирзоян.

По словам министра, армянская сторона публично выразила свою обеспокоенность и также работает с ЮНЕСКО в этом направлении.

“Очень надеюсь, что удастся предпринять какие-то эффективные шаги в этом направлении и предотвратить уничтожение культурного наследия. Это тот случай, когда мы действительно можем сказать, что международному сообществу также предстоит проделать ощутимую и значительную работу, хотя бы потому, что армянское культурное наследие является очень важной составляющей мирового культурного наследия”, - заключил Мирзоян.