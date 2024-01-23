Армения готова предпринять шаги для стимуляции норвежских инвестиций: президент Армении принял посла Норвегии

Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Норвегия Бергльот Ховланд (Bergljot Hovland) вручила верительные грамоты президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян поздравил новоназначенного посла и пожелал ей успехов в ее ответственной миссии.

Президент выразил надежду, что посол Ховланд приложит все необходимые усилия для укрепления армяно-норвежских отношений и развития двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах.

“Мы высоко ценим активизацию эффективного и конструктивного диалога между Арменией и Норвегией, особенно в последние годы. Надеемся на расширение рамок нашего сотрудничества, особенно в целях полного использования имеющегося потенциала в экономической сфере. Хочу отметить, что Армения является достаточно привлекательной страной с точки зрения экономического законодательства, и мы готовы предпринять шаги для стимуляции норвежских инвестиций в нашу страну”, - сказал президент Ваагн Хачатурян.

Посол Бергльот Ховланд поблагодарила за прием и отметила: “Для меня большая честь находиться здесь. Также хочу отметить, что Армения является важным и особенным партнером Норвегии. Мы очень рады, что отношения между двумя странами за последние годы укрепились, и я готова способствовать их дальнейшему расширению и укреплению. Я согласна, что существует потенциал для роста экономического сотрудничества, и мы должны его изучить”.

Были обсуждены направления и возможности развития многоотраслевого сотрудничества между Арменией и Норвегией. В частности, была подчеркнута важность активизации шагов, направленных на взаимное применение передового опыта в высоких технологиях, энергетике и в других сферах.

Была подчеркнута необходимость усилий для установления и укрепления взаимовыгодных отношений между экономической, деловой и туристической сферами двух стран.

Собеседники обменялись мнениями об общей ситуации в регионе и текущих развитиях.

В этом контексте президент представил подробности о программах и мерах поддержки, реализуемых правительством для заботы о социальных, гуманитарных и первоочередных потребностях вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Были также обсуждены вопросы, касающиеся возможностей решения комплексных проблем вынужденных переселенцев.

Стороны высоко оценили осуществленные в Армении в последние годы демократические реформы, в результате которых сформировалась более благоприятная среда для осуществления экономической деятельности и укрепления демократических институтов.