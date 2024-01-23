В вопросе достижения мира Ереван видит отсутствие политической воли со стороны Азербайджана 

Республика Армения остается приверженной процессу установления мира на Южном Кавказе, несмотря на многочисленные проблемы с Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

“Теоретически мирный процесс происходит между врагами. Очевидно, что есть история давней вражды, и у нас еще есть пленные, у нас много случаев, когда судьбы людей просто неизвестны, в том числе 32 вполне обоснованных случая насильственных исчезновений. Проблем действительно много, и если попытаться провести инвентаризацию этих проблем, то, скорее всего, это отсутствие политической воли со стороны Азербайджана. По крайней мере, об этом можно судить по заявлениям и последним оценкам президента Азербайджана.

Да, у нас сложилось впечатление, что в Азербайджане нет политической воли к урегулированию, наоборот, есть желание усугубить проблемы, создать препятствия в процессе делимитации”, - подчеркнул Мирзоян.

По словам министра иностранных дел, армянская сторона видит отступление Азербайджана от договоренностей по всем направлениям.

“Но Республика Армения остается верной мирному процессу, и по большому счету мирный процесс имеет целью решение этих проблем”, - заявил Мирзоян.

Министр отметил, что Армения и Азербайджан не предъявили друг другу предварительных условий перед началом процесса нормализации отношений.

Арарат Мирзоян выразил мнение, что в рамках рабочего процесса удастся решить все существующие проблемы, а также добавил, что в противном случае подписать мирное соглашение будет невозможно.