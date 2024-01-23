Глава МИД Армении видит вероятность эскалации на армяно-азербайджанской границе

На армяно-азербайджанской границе сохраняется вероятность эскалации конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос, увеличится ли вероятность напряженности в случае президентских выборов в США и выборов в Европарламент, когда международные партнеры будут сосредоточиться на внутренней повестке дня.

“Думаю, что вероятность эскалации ситуации существует и в данный момент. По крайней мере, та риторика, свидетелями которой мы стали после интервью президента Азербайджана, не позволяет нам ни на секунду ослабить бдительность”, - сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел отметил, что в интервью Алиева были неприкрытые территориальные претензии к суверенной территории Республики Армения. “Мы увидели, как в искаженном виде называются тот или иной город или регион Армении, по большому счету вся Республика Армения называется Восточным Азербайджаном. Вероятность эскалации есть всегда. Повысится ли эта вероятность во время выборов в разных странах? Думаю, было бы рационально так думать”, - сказал министр иностранных дел.