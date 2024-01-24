Особенности внешней политики Китая

Последнее десятилетие международных отношений можно с уверенностью обозначить как период нового восприятия и открытия внешней политики Китая. Все началось с того, что в 2013 году председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предложил две инициативы: создание экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI век. Эти мегапроекты, которые изначально были направлены на развитие экономического сотрудничества между государствами и расширение контактов между ними, уже успешно стартовали, вовлекая в сотрудничество большинство стран политической карты мира. Китай и сегодня последовательно развивает свою экономическую и политическую роль в международных отношениях.

На протяжении десятилетий Китай проявлял определенную сдержанность и уравновешенность в своей внешней политике, в основном сосредотачиваясь на укреплении внутренней стабильности и экономическом развитии. Стратегия выжидания полностью оправдала себя и позволила сконцентрировать большой объем экономических, политических и военных ресурсов, имея все основания стать одним из основных акторов международных отношений. Однако для Китая эта роль не является самоцелью. Она направлена ​​на укрепление мира на глобальном уровне, формирование сотрудничества между странами на основе равенства и взаимной выгоды. Эти нормы закреплены во внешнеполитической стратегии Китая, которая вместе с рядом других принципов получила формулировку «принципы мирного сосуществования».

На Центральном рабочем совещании по международным делам в декабре 2023 года председатель Си Цзиньпин обозначил десять фундаментальных направлений, которые предлагается включить в основы внешней политики Китая. В них особо подчеркивается необходимость усиления роли Китая в глобальном мировом порядке, усиления сотрудничества между государствами, развития сбалансированного развития государств, развития инициативы «Один пояс, один путь», а также разработки совместной политики по укреплению безопасности. Председатель особо подчеркнул, что Китай должен иметь четкую позицию в отношении будущего человеческого развития, в котором суверенитет, безопасность и интересы Китая должны быть надежно защищены.

Одним из столпов - доктрин внешнеполитической стратегии Китая является Белая книга «Совместное строительство сообщества единой судьбы человечества: инициативы и действия Китая». Опубликованный документ определяет позицию страны в отношении направлений международного сотрудничества в области развития. Идеологической основой Белой книги является концепция «сообщества с общим будущим для человечества», что Пекин намерен реализовать.

Ключевое место здесь занимает идея достижения глобального мира, для этого необходимо, прежде всего, построить глобальное общество, разделяющее ответственность. Для формирования глобального общества необходимо создание среды сотрудничества, равных конкурентных условий и межгосударственных правоотношений, основанных на взаимном уважении. Китай, как великая страна, несет определенную ответственность и разделяет ответственность за то, чтобы это произошло. Китай также считает, что каждая страна мира несет свою долю ответственности, поэтому достичь общечеловеческих целей можно только путем четкого понимания и осознания собственной доли ответственности.

Инициатива «Один пояс, один путь» - это основная, но не единственная программа, запущенная Китаем, одной из главных задач которой является создание среды сотрудничества между государствами. Китай придает большое значение тому, чтобы государства использовали процессы глобализации не только в экономических интересах, но и для достижения мира. В инициативе «Один пояс, один путь» уже участвуют почти три четверти стран мира и около трех десятков международных организаций. Также очень важно четко осознавать один важный подход: целью этой инициативы является не формирование полюса вокруг Китая, а создание больших возможностей для развития стран-участниц. В рамках инициативы Китай подписал 21 соглашение о свободной торговле, стал одним из ведущих экономических партнеров более чем 140 стран мира.

Еще одной особенностью внешней политики Китая является то, что она не статична. В феврале 2023 года Китай официально выдвинул программный документ инициативы глобальной безопасности. Эти предложения и содержание стратегических документов полностью вытекают из положений плана устойчивого развития ООН. В качестве фактов, направленных на укрепление международной безопасности, следует отметить, что в настоящее время Китай занимает второе место в финансировании миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций, а по количеству участников миротворческих операций он на первом месте среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, их около 50 000 человек. Миротворческие силы Китая выполняют миссии примерно в 20 странах и регионах.

Одна из главных особенностей внешней политики Китая заключается в том, что он стремится к формированию многополярного миропорядка. Китай считает, что во внешней политике крупных государств не должно быть механизмов жесткой силы, с помощью которых последние будут пытаться усилить свое влияние в других странах. Интересно, что, будучи сильным государством, Китай на протяжении веков не пытался проводить политику колонизации, оставаясь верным этому принципу до сегодняшнего дня. Как предполагает официальный Пекин, в основе современных международных отношений должны лежать принципы многостороннего сотрудничества и равноправия государств.

Во внешней политике Кита большое значение имеют и традиции. Конечно, это в первую очередь проектируется во внутренней политике, потому что китайский народ смог добиться больших успехов, прежде всего, благодаря внутренней консолидации, осознанию стоящих перед ним проблем и вызовов и преодолению их совместными силами. Каждый китаец как внутри своей страны, так и за ее пределами является защитником интересов своей страны. Китай, в свою очередь, имеет особый подход к китайским общинам в разных странах мира. Китай стремится поддерживать китайцев, проживающих в разных странах, для сохранения их национальной идентичности, обычаев, языка и культуры.

Политика Китая в регионе Южного Кавказа также стала более активной в последнее десятилетие. В первую очередь это связано с инициативой «Один пояс, один путь», в которую входят все три страны региона: Армения, Грузия и Азербайджан.

Китай развивает торговое обращение со странами Южного Кавказа со стабильной положительной динамикой, занимая в настоящее время лидирующие позиции среди внешнеэкономических партнёров всех трёх стран. Отношения Китая со странами региона развиваются особым для каждой страны образом. Сильная сторона Армении в этом отношении заключается в том, что между двумя народами существуют тысячелетние традиции связей. Известны факты, как армянские и китайские купцы вели торговлю друг с другом еще 2500 лет назад. Шелковый путь уже давно связывает два народа, а инициатива «Один пояс, один путь» приводит многовековые традиции в соответствие с современными требованиями.

Китай занимает конструктивную нейтральную позицию по отношению к существующим конфликтам на Южном Кавказе и пытается использовать свои возможности для достижения здесь окончательного мира и стабильности.

Армения, в свою очередь, поддерживает идею «Единого Китая», считая официальный Пекин единственным легитимным правительством, представляющим китайский народ.

2024 год - юбилейный год для Китая, поскольку он отмечает 75-летие со дня основания Китайской Народной Республики. Поэтому в текущем году можно ожидать новую волну активности во внешней политике Китая.

Этот год также знаменует начало нового десятилетия внешней политики Китая, в котором приоритетными будут вопросы общечеловеческого значения, действия, направленные на укрепление мира и безопасности, инициативы, направленные на создание благоприятных условий для развития сотрудничества между государствами. Мы уверены, что отношения между Арменией и Китаем также имеют большой потенциал развития. Двусторонние отношения имеют большие возможности развития, параллельного процессу построения стабильности и мира в регионе.

Роман Гагикович Карапетян

Кандидат исторических наук, доцент политологии, доцент кафедры международных отношений и дипломатии Ереванского государственного университета, научный сотрудник Института арменоведческих исследований ЕГУ