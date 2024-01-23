Положительная тенденция не получила продолжения: Ереван надеется, что Баку вернется в конструктивное поле

Положительная тенденция, наблюдавшаяся в армяно-азербайджанских отношениях, не получила продолжения, произошел откат от уже достигнутых договоренностей. Об этом в ответ на вопрос Арменпресс сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Мирзоян отметил, что между аппаратом премьер-министра Армении и администрацией президента Азербайджана существует канал связи. Аналогичный канал связи есть также между МИДами и другими ведомствами.

“Обмен редакционными предложениями по мирному договору, предметные дискуссии по договору ведутся по линии внешнеполитических ведомств. Но есть и неофициальные контакты по другим каналам”, - сказал Мирзоян.

Коснувшись договоренности от 7 декабря прошлого года о возвращении пленных, министр сказал, что эта договоренность была выгодной как для Армении, так и для Азербайджана.

“К сожалению, эта положительная тенденция не получила продолжения, по крайней мере до сего момента, наоборот, как в контексте текста мирного соглашения, так и в контексте возобновления встреч на высшем уровне наблюдается регресс. Также на фоне интервью президента Азербайджана и в контексте официальной позиции мы видим прямо противоположный процесс: регресс, причем регресс от уже достигнутых договоренностей”, - сказал Мирзоян.

Регресс наблюдается в нескольких ключевых направлениях, например, в вопросе делимитации границ, когда президент Азербайджана утверждает, что необходимо провести новые границы, а если нет, то за основу следует взять какие-то досоветские границы. Параллельно с этим министр иностранных дел также отметил заявления Алиева относительно территориальной целостности Армении, утверждение о том, что азербайджанские силы не уйдут с оккупированных территорий Армении, то же самое и в контексте разблокирования коммуникаций.

“Подводя итоги, мы видим, что эта положительная тенденция не получила продолжения. Однако Республика Армения остается приверженной своей мирной повестке и заявленным принципам, большинство из которых уже согласованы. Мы надеемся, что Азербайджан вскоре вернется в конструктивное поле и нам удастся завершить мирный процесс”, - сказал глава МИД Армении.