В Азербайджане на заводе миноборонпрома произошел взрыв

На заводе «Араз» в азербайджанском городе Ширван 23 января во время технологического процесса произошла производственная авария.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в результате взрыва в отделение скорой помощи Ширванской городской центральной больницы были доставлены трое мужчин.