Армения не получала предложений о встрече глав МИД на границе с Азербайджаном

Армения не получала предложения о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана на границе с Азербайджаном, если поступит, то Ереван подумает и отреагирует.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, коснувшись вопроса относительно заявления министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

“Я слышал идею встретиться на границе и продолжить переговоры. Такого предложения нам не поступало. Если мы его получим, то подумаем, рассмотрим его и отреагируем”, - сказал министр.