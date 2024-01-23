Армения не получала предложений о встрече глав МИД на границе с Азербайджаном
16:40, 23 Январь 2024
Армения не получала предложения о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана на границе с Азербайджаном, если поступит, то Ереван подумает и отреагирует.
Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, коснувшись вопроса относительно заявления министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
“Я слышал идею встретиться на границе и продолжить переговоры. Такого предложения нам не поступало. Если мы его получим, то подумаем, рассмотрим его и отреагируем”, - сказал министр.
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