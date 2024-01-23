На данный момент нет договоренностей о встрече лидеров или глав МИД Армении и Азербайджана: Мирзоян

На данный момент нет договоренностей о встрече лидеров или министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Мирзоян отметил, что после встречи в Гранаде постоянно поступали предложения организовать новую встречу лидеров, инициативу проявляли различные стороны.

“Думаю, и сегодня делаются попытки организовать встречу. Никаких договоренностей пока нет. На данный момент договоренности о встрече лидеров стран или министров иностранных дел нет”, - сказал глава МИД.