Мирзоян не исключил передачи Азербайджану новых сведений о минных полях

Армения намерена продолжать меры по укреплению доверия с Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян, говоря о двукратной передаче Арменией Азербайджану карт минных полей.

«Армянская сторона настроена на продолжение мер по укреплению доверия. Вы помните, мы дважды передавали азербайджанской стороне карты минных полей, хотя в дальнейшем мы странным образом постоянно слышали жалобы азербайджанской стороны на то, что эти карты не очень эффективны и не отражают расположение мин. Здесь уместно напомнить, что минирование этих территорий проводилось в 1990-х годах самим Азербайджаном. В любом случае, мы смогли собрать и передать азербайджанской стороне информацию, которая была в нашем распоряжении», - сказал Мирзоян.

По информации министра иностранных дел, в настоящее время соответствующие органы Армении работают над восстановлением новой информации о размещении мин, также и путем запросов.

«В случае соответствующих конструктивных подходов и шагов по укреплению доверия с обеих сторон, и если мы действительно сможем восстановить достоверную информацию, я не исключаю, что мы снова передадим ее азербайджанской стороне. Хотя могу с уверенностью сказать, что эти действия должны быть предприняты через международных партнеров. Мы надеемся, что если это произойдет, то в этом звене передачи можно будет еще раз убедиться, что армянская сторона передает достоверную информацию», - заключил Мирзоян