«Хезболла» сообщила о новом ударе по израильской базе на горе Мерон

Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило, что они нанесли удары ракетными снарядами по базе на горе Мерон на севере Израиля, где осуществляется управление воздушными операциями. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство «Интерфакс».

В «Хезболла» заявили, что этот обстрел стал ответом на гибель в начале января Салеха аль-Арури, вице-председателя политического бюро ХАМАС в Бейруте, а также на удары Израиля по Сирии и югу Ливана.

«Хезболла» атаковала этот объект и 6 января.

Израильские военные пока не прокомментировали информацию об ударах.

В свою очередь, The Times of Israel сообщила, что 23 января было зарегистрировано 15 ракетных ударов по Израилю с территории Ливана. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Однако в израильской энергокомпании сообщили о перебоях в электроснабжении в этой части страны, вероятно, из-за обстрелов.

После нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября Израиль начал военные действия в секторе Газа. Все это время «Хезболла» регулярно обстреливает территорию Израиля. Однако ливанская группировка избегает крупномасштабных военных действий. Израиль, в свою очередь, отвечает на атаки «Хезболла», но пока также воздерживается от интенсивных боевых действий, сосредоточив внимание не на границе с Ливаном, а на боевых действиях в Газе.