Армения отмечает регресс в переговорах с Азербайджаном по вопросу карт для делимитации

Республика Армения конструктивно и добросовестно участвовала в переговорах с Азербайджаном, направленных на нормализацию отношений. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян, подводя итоги процесса армяно-азербайджанского урегулирования.

По его словам, все это относится к общему мирному процессу, а также к подписанию мирного соглашения, началу процесса демаркации, как и разблокированию и восстановлению транспортных и экономических инфраструктур в регионе.

По словам министра иностранных дел, для армянской стороны ряд принципов остаeтся ключевым.

«Прежде всего, Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга без двусмысленностей и формулировок, оставляющих место для разночтений.

Во-вторых, граница между двумя странами должна быть демаркирована на основе официальных карт, составленных компетентными органами Советского Союза в рамках их полномочий и имеющих прочную правовую основу. Вы знаете, что мы всегда говорили о картах 1974-1978 годов как о последних картах, отражающих принципы, которые я упомянул. Интересно, что было предложение использовать карты 1974-1990 годов, это предложение было сделано азербайджанской стороной. После некоторого исследования мы предположили, что это предложение может быть применимо, но забегая вперед, отмечу, что, к слову, в последнем интервью президента Азербайджана чувствуется определенный отход от этого предложения.

Для Армении ключевыми являются максимальная ясность и юридическая неуязвимость в процессе делимитации», - сказал Мирзоян.