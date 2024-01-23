Россия и Турция готовят визит Путина в Турцию: Дмитрий Песков

Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию будут объявлены, как только лидеры стран согласуют их, переговоры сторон находятся на повестке дня. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что действительно контакты на высшем уровне российско-турецкие, на повестке дня, они готовятся. Как только президенты окончательно согласуют даты визита, мы сразу же вам сообщим, своевременно».

Ожидается, что визит Путина состоится 12 февраля. Об этом 20 января сообщила газета Türkie, со ссылкой на свои источники.

Ранее Путин заявил, что намерен встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале года. Ранее встреча лидеров не состоялась из-за графика президента Турции.