Отныне в страны ЕС можно будет экспортировать композитные продукты из молока и яиц, произведенные в Армении

Генеральное управление здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии включило Республику Армения в список третьих стран, уполномоченных Европейским союзом.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Инспекционным органом по пищевым продуктам и безопасности.

Отныне в страны Европейского Союза можно будет экспортировать композитные продукты, изготовленные из молока или яиц, произведенные в Армении.

Решение Европейской комиссии было принято на основе действий сферы безопасности пищевых продуктов в Армении, а также результатов осуществляемого контроля.