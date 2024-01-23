Отныне в страны ЕС можно будет экспортировать композитные продукты из молока и яиц, произведенные в Армении
15:42, 23 Январь 2024
Генеральное управление здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии включило Республику Армения в список третьих стран, уполномоченных Европейским союзом.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Инспекционным органом по пищевым продуктам и безопасности.
Отныне в страны Европейского Союза можно будет экспортировать композитные продукты, изготовленные из молока или яиц, произведенные в Армении.
Решение Европейской комиссии было принято на основе действий сферы безопасности пищевых продуктов в Армении, а также результатов осуществляемого контроля.
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