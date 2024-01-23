Миссия ЕС в Красном море не будет направлена против Ирана: МИД Италии

Миссия Европейского Союза по защите кораблей в Красном море будет носить оборонительный характер и не будет направлена против Ирана. Как передает «Арменпресс», об этом в эфире телеканала Rai News 24 заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Он выразил уверенность, что мятежники хуситы Йемена движения «Ансар Аллах», которые наносят удары по торговым судам в Красном море, действуют не по указке Ирана.

«Миссия ЕС должна осуществлять активную военную защиту, ... она не направлена против Ирана», - ТАСС цитирует слова Антонио Таяни.

Министр иностранных дел Италии пояснил, что военные, участвующие в миссии, должны иметь «право стрелять, отвечать огнем, сбивать беспилотники», а не просто «сопровождать» торговые суда. Он также отметил, что окончательное решение о реализации и составе миссии будет принято в следующем месяце.

Ранее Рим вместе с Берлином и Парижем выступил с предложением организовать военную миссию, которая могла бы гарантировать безопасное плавание по Красному морю, расширяя и укрепляя зону деятельности, в том числе с военной точки зрения уже существующих миссий.

Антонио Таяни также пояснил, что удары по территории Йемена не предполагаются. Как пишут итальянские СМИ, окончательное решение о миссии не удалось принять на Совете министров иностранных дел ЕС. Известно, что Мадрид не одобряет подобные действия европейских военных в регионе.