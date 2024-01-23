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Генеральный секретарь ОДКБ и глава Роспотребнадзора обсудили сотрудничество в области биологической безопасности

Генеральный секретарь ОДКБ и глава Роспотребнадзора обсудили сотрудничество в области биологической безопасности

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов и глава Роспотребнадзора Анна Попова обсудили взаимодействие государств-членов ОДКБ в области биологической безопасности. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на  сообщение пресс-службы ОДКБ.

«23 января 2024 года в Секретариате ОДКБ состоялась рабочая встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, в ходе которой были обсуждены вопросы взаимодействия государств-членов организации в сфере биологической безопасности и деятельность профильного координационного совета», - говорится в сообщении, опубликованном по итогам встречи на сайте ОДКБ.

«В завершение встречи, на основании решения Совета коллективной безопасности ОДКБ, Имангали Тасмагамбетов вручил Анне Поповой награду – Почетный знак ОДКБ II степени», - добавили в организации.


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