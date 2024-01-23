НАТО не видит прямой или надвигающейся угрозы со стороны России: Йенс Столтенберг

Североатлантический альянс не видит прямой или надвигающейся угрозы для своих стран-членов со стороны России. Как передает «Арменпресс», об этом заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не видим прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем внимательно за тем, что Россия делает», - цитирует его ТАСС.

Столтенберг также отметил, что с начала военных действий России на Украине НАТО повысило бдительность и увеличило присутствие в восточной части альянса. По его словам, с февраля 2022 года у НАТО возникли две задачи.

«Первая - поддержать Украину, вторая - предотвратить полномасштабную войну между НАТО и Россией», - сказал он.

Генеральный секретарь подтвердил и то, что в конце этой недели НАТО начнет крупнейшие военные учения с участием 90 000 человек.