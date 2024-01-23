В новой форме Вооруженных сил Армении будут учтены стандарты НАТО: Министерство обороны

В новой форме Вооруженных сил Армении будут учтены стандарты НАТО.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство обороны в ответ на письменный запрос Sputnik Армения.

«При выборе новой формы одежды Министерство обороны Республики Армения руководствуется исследованиями, проведенными посредством обмена международным опытом и в соответствии со стандартами НАТО. Изучены образцы обмундирования стран-членов НАТО, в том числе США, Франции, Греции и Чехии», - сообщили в ведомстве.

После введения новой формы Минобороны выступит с законодательной инициативой, согласно которой будет запрещена продажа образца формы, используемой в армии на данный момент.

Напомним, в прошлом году правительство объявило конкурс с целью привлечь всех специалистов, которые смогут представить свои идеи дизайна и качества формы ВС. В конкурсе приняли участие несколько армянских компаний. Они прошли первый этап. Но заявки на участие во втором этапе были поданы на создание военной формы лишь для одного рода армии.