Россия сообщила об атаках украинских БПЛА в Белгородской области

В Российской Федерации сообщили, что за последние сутки Белгородская область подверглась атаке более 10 БПЛА Вооруженных сил Украины. Кроме этого, в направлении различных населенных пунктов области было выпущено 18 снарядов.

Как передает «Арменпресс», губернатор Белгорода Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате действий Вооруженных сил Украины ранен 1 мирный житель, повреждены 4 частных дома, линии электропередач, объект связи и экскаватор.