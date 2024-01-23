НАТО потратит более $ миллиарда на производство боеприпасов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о новых крупномасштабных инвестициях в размере $1,2 миллиарда в производство артиллерийских снарядов. Как передает «Арменпресс», об этом он сообщил на брифинге в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

«Мы только что подписали контракты на сумму более 1,2 миллиарда долларов для приобретения сотен тысяч боеприпасов калибра 155 мм», - приводит «РИА Новости» заявление Столтенберга.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что такие инвестиции также позволят продолжить помощь Украине со стороны стран альянса.

«Война на Украине превратилась в битву за боеприпасы. Важно, чтобы союзники могли пополнять свои запасы, продолжая поддерживать Украину», - отметил он.

Ранее Россия предупредила страны НАТО не поставлять оружие Украине, отметив, что любой груз, содержащий оружие, станет мишенью для Москвы.