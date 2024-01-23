Из-за сильного снегопада дорога от перекрестка Джермука до перекрестка Сисиана закрыта для машин с прицепом
По состоянию на 12:30 23 января участок дороги от перекрестка Джермука до перекрестка Сисиана, перевалы Кети и Джаджура из-за сильного снегопада, метели и плохой видимости закрыты для транспортных средств с прицепом и труднопроходимы для других видов транспортных средств. Перевал Мегри труднопроходим для транспортных средств с прицепом.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент.
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