Из-за сильного снегопада дорога от перекрестка Джермука до перекрестка Сисиана закрыта для машин с прицепом

По состоянию на 12:30 23 января участок дороги от перекрестка Джермука до перекрестка Сисиана, перевалы Кети и Джаджура из-за сильного снегопада, метели и плохой видимости закрыты для транспортных средств с прицепом и труднопроходимы для других видов транспортных средств. Перевал Мегри труднопроходим для транспортных средств с прицепом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент.