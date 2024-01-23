Лавров на встрече с главой МИД Турции обсудил вопросы Южного Кавказа, сектора Газы и Ближнего Востока

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение МИД России.

В ходе переговоров Лавров и Фидан подтвердили необходимость координации шагов по решению острых проблем на Ближнем Востоке и в Закавказье.

«Проведен обмен мнениями по ряду международных сюжетов. Подтверждена востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также в Закавказье», - отметили в министерстве.

В МИД России также сообщили, что министры «затронули ход реализации ключевых российско-турецких проектов в энергетической сфере и обсудили график предстоящих двусторонних контактов».

«Предметно рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества», - говорится в сообщении.

Ранее Лавров встретился в ООН с министрами иностранных дел Ирана, Ливана и Индонезии.