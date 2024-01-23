Политика Азербайджана по заселению НК является нарушением трехстороннего заявления: Союз Гардман-Ширван-Нахиджеван

Всеармянский союз Гардман-Ширван-Нахиджеван распространил заявление, касающееся проводимой Азербайджаном политики одностороннего заселения Нагорного Карабаха.

«Арменпресс» представляет заявление полностью․

«Азербайджан продолжает политику постоянного и одностороннего заселения территорий Нагорного Карабаха, фактически находящихся под его контролем, что является нарушением пункта 7 трехстороннего заявления от 9 ноября. Последнее предполагало «что», внутренне перемещенные лица и беженцы возвратятся на бывшую территорию НКАО и прилегающие районы под контролем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Однако Азербайджан не только не способствует и не инициирует процесс возвращения армянского населения, перемещенного из Нагорного Карабаха после 44-дневной войны 2020 года, в 2023 году он подверг этнической чистке более 100 000 коренных армян, проживающих в остальной части Нагорного Карабаха, практически в течение 3 лет вытеснив армян со всего Нагорного Карабаха.

Параллельно Азербайджан в одностороннем порядке ускоренными темпами продолжает заселение подконтрольных ему территорий, которые покинули армянские беженцы, без какого-либо контроля лицами неизвестной идентичности и происхождения, представляя этот процесс как «возвращение на родину» или «восстановление исторической справедливости».

Однако под такими жалкими формулировками азербайджанская пропагандистская машина скрывает целый комплекс проблем. Во-первых, таким образом, Азербайджан стремится создать исключительно азербайджанонаселенную демографию по всему Нагорному Карабаху, исключая предоставление каких-либо гарантий безопасности, в случае возвращения принудительно перемещенных армян. С другой стороны, все еще остается вопрос, кто переселяется в Нагорный Карабах. Тем более, что большинство бывших жителей районов, прилегающих к бывшей НКАО, еще не заселены. Возникает вопрос, почему Азербайджан не разрешает туда въезд не только армян, но и въезд своих граждан.

Всеармянский Союз Гардман-Ширван-Нахиджеван обращается в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев с вопросом, осведомлены ли они о действиях Азербайджана по одностороннему заселению оккупированных территорий Нагорного Карабаха и контролируют ли они это, известно ли им, кто там заселяется, и, наконец, почему Азербайджан проводит это действие в одностороннем порядке».