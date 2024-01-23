Число погибших в результате оползня на юго-западе Китая возросло до 11

Число погибших в результате оползня, сошедшего 22 января в провинции Юньнань на юго-западе Китая, возросло до 11, поиски пропавших без вести продолжаются.

Ранее сообщалось о восьми жертвах.

Оползень сошел 22 января в 05:51 на несколько деревень уезда Чжэнсюнь провинции Юньнань.

«По состоянию на 22.00 по местному времени (17.00 мск) 22 января, на месте происшествия удалось найти 11 человек, числившихся пропавшими, все они были без признаков жизни», - говорится в заявлении правительства провинции Юньнань.

Поисково-спасательные работы на месте стихийного бедствия продолжаются, в них задействовано более тысячи пожарных и профессиональных спасателей, а также более 170 пожарных машин.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня.