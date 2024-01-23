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Лавров и Абдоллахиян обсудили ситуацию в секторе Газа и Красном море

Лавров и Абдоллахиян обсудили ситуацию в секторе Газа и Красном море

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Красном море и поддержку скорейшему прекращению огня в секторе Газа. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД России.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике. Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа и обеспечения условий для оказания гуманитарного содействия жителям анклава. Выражена общая обеспокоенность напряженной обстановкой в акватории Красного моря, резко деградировавшей в результате безответственных силовых акций США и ряда примкнувших к ним против Йемена государств», - говорится в сообщении МИД России.

Кроме того, отмечается, что стороны подтвердили приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений и Уставу ООН, включая невмешательство во внутренние дела, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга.


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