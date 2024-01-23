В результате землетрясения в Алматы пострадали 44 человека

В результате землетрясения в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека. «Арменпресс» передает об это, со ссылкой на Интерфакс.

По данным пресс-службы Минздрава Казахстана, у пострадавших травмы различной легкой и средней степени тяжести. Ранее сообщалось о 8 пострадавших.

В МЧС Казахстана сообщили, что эпицентр землетрясения находился в 264 км от Алматы.

Как сообщал ранее «Арменпресс», в 02:09 утра по местному времени на западе китайской провинции Синьцзян было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1, которое ощущалось также в Кыргызстане и Казахстане.