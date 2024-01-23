Серия ударов Ирана была демонстрацией силы: эксперт о напряженности между Ираном и Пакистаном

Нанеся удары по Пакистану, Иран, по сути, действовал в том же стиле, что и в Иракском Курдистане и Сирии, где он также видел угрозу в виде израильского присутствия. Таким образом, Иран осуществил комплекс действий, продемонстрировав свою силу и послав соответствующий сигнал, что он готов ответить на агрессию против его интересов.

Такое мнение в беседе с «Арменпресс» выразила иранист Жанна Варданян, коснувшись причин обострения в последние дни отношений между Ираном и Пакистаном.

«На самом деле отношения между Ираном и Пакистаном в целом определяются как добрососедские, но между двумя странами существует серьезная проблема, связанная с безопасностью границ.

Пакистанская провинция Белуджистан граничит с одноименной провинцией Ирана, и на пакистанской стороне действуют сепаратистские террористические группировки, которые периодически совершают нападения на Иран, проникая на территорию соседней страны и проводя там вооруженные операции, часто вступая в боевые столкновения с представителями иранских пограничных войск», - сказала иранист.

Жанна Варданян напомнила, что данная проблема существует уже много лет, и последние события в этом плане не новы. Иранская сторона постоянно поднимала этот вопрос, призывая власти Пакистана обезвредить эти группировки, чтобы они не проникали на ее территорию. По словам Варданян, эти группировки представляют угрозу и для самого Пакистана. В прошлом также бывали случаи, к слову семь лет назад, когда Иран нанес удары по известной группировке «Джейш аль-Адль», но разница в том, что тогда Пакистан не нанес ответного удара.

«Для иранской стороны реакция такого государства, как Пакистан, была несколько неожиданной, что привело к тому, что стороны очень быстро начали работать над урегулированием ситуации. Между министрами иностранных дел двух стран состоялись телефонные переговоры, в публичном выступлении Ирана был выдвинут тезис, что это был всего лишь пограничный инцидент, который не будет углубляться дальше. Уже идет речь о предстоящем визите министра иностранных дел Ирана в Исламабад. Шаг Ирана также следует рассматривать в свете ситуации, сложившейся в секторе Газа. Израиль и Соединенные Штаты нацелены на проиранские прокси-силы в регионе, которые в последнее время привели к многочисленным жертвам. На этом фоне Иран продемонстрировал свою силу, когда нанес почти одновременные удары по сепаратистским террористам, действующим в Сирии, Ираке и Пакистане», - пояснила собеседница «Арменпресс».

По ее словам, белуджистанские группировки в основном действуют подпольно и находятся вне контроля пакистанских властей, что создает проблемы для руководства страны, поскольку их действия периодически повторяются. В экспертных кругах говорят, что в борьбе с ними необходимо объединить все силы, но, поскольку эти группировки действуют в Пакистане, следовательно, у этой страны есть свои первоочередные задачи.

Жанна Варданян сказала, что конкретно в случае с белуджами иранская сторона настаивает на израильском присутствии. Некоторое время назад также муссировалось присутствие Саудовской Аравии, но, поскольку отношения между Ираном и этой арабской страной потеплели и нормализовались, то саудовские сепаратистские террористы не проявляют особой активности. А Израиль активен везде, где можно действовать против Ирана, и, поскольку действующие в Пакистане группировки подпитываются и получают поддержку из нескольких источников, следовательно, среди них рассматривается и еврейское государство.

Касаясь предстоящего визита министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна в Исламабад, иранист подчеркнула, что этим визитом будет предпринята попытка положить конец напряженности между двумя сторонами, послы возобновят свою работу, и если в дальнейшем проблема с белуджистанскими группировками вновь поднимется, стороны будут действовать совместно. Иран вряд ли нанесет повторный удар по Пакистану, если вышеупомянутые группировки не представят более серьезной угрозы.

16 января Иран нанес удары по территории Пакистана, заявив, что целился в 2 базы террористической группировки «Джейш аль-Адль». Пакистан сообщил, что в результате этих ударов погибли 2 ребенка, и предупредил Иран о возможных последствиях. 18 января Пакистан нанес удар по провинции Систан и Белуджистан в Иране, мотивируя это тем, что он нацелен на укрытия боевиков-сепаратистов. В результате этих ударов погибли 10 человек, в том числе четверо детей.

Манвел Маргарян