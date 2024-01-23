В Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1 с серией афтершоков: есть 6 пострадавших

В провинции Синьцзян на западе Китая в 02:09 по местному времени было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,1.

Как передает «Арменпресс», агентство Associated Press сообщает, что в результате землетрясения пострадали 6 человек, двое из них получили серьезные ранения. Более 120 домов были повреждены или разрушены.

В округе Аксу были повреждены линии электропередачи, однако электроснабжение было быстро восстановлено.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, за землетрясением последовало несколько афтершоков магнитудой - 5,7; 5,2; 4,8; 4,6 и 4,0.

Землетрясение ощущалось и в Кыргызстане и Казахстане.