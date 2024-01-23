США и Великобритания нанесли очередные удары по военным объектам хуситов в Йемене

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили оборонные ведомства двух стран.

Согласно сообщению, 22 января были поражены 8 целей: «подземные склады хуситов и места размещения систем радиолокационного наблюдения».

Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды также приняли участие в совместной операции.

Стороны заявили: «Военные США и Великобритании по приказу своих правительств и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли дополнительную серию пропорциональных и необходимых ударов по восьми объектам хуситов в Йемене в ответ на продолжающиеся нападения хуситов на международное и коммерческое судоходство, а также военные корабли, следующие транзитом через Красное море».

Согласно сообщению, с середины ноября хуситы совершили более 30 нападений на международные торговые суда.

Мятежники хуситы заявили, что будет целиться на корабли, связанные с Израилем, до тех пор, пока военные действия в секторе Газа не прекратятся. США и Великобритания за последние недели нанесли серию авиаударов по военным объектам хуситов в Йемене, однако атаки хуситов не прекращены.