Государственный симфонический оркестр Армении выпустит инструментальные обработки песен Шарля Азнавура
10:28, 23 Январь 2024
К 100-летию великого шансонье Шарля Азнавура Государственный симфонический оркестр Армении выпустит инструментальные обработки песен Шарля Азнавура для виолончели с оркестром.
Как передает «Арменпресс», это сообщение было опубликовано на сайте оркестра в Facebook.
Симфонический оркестр исполнит аранжировки вместе с французской виолончелисткой Камиллой Тома, многократным лауреатом премии «Грэмми», выпустит их в сотрудничестве со звукорежиссером и музыкальным продюсером Кристофером Альдером. Аранжировки будут выпущены под лейблом звукозаписывающей компании «Deutsche Grammophon».
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | Հայերեն | 中文 | AMP Версия