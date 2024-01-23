Израиль предложил ХАМАС двухмесячное перемирие в обмен на освобождение заложников

Израиль при посредничестве Катара и Египта предложил палестинскому радикальному движению ХАМАС сделку, в рамках которой военные действия будут приостановлены на два месяца в обмен на всех заложников, удерживаемых в Газе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает новостная платформа Axios со ссылкой на двух израильских официальных лиц.

Хотя предложение не включает соглашение о прекращении войны, однако это самое продолжительное прекращение огня, предложенное Израилем с момента начала боевых действий.

В секторе Газа по-прежнему удерживается более 130 заложников. По данным израильских официальных лиц, в ходе боевых действий погибло более двух десятков заложников.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенные ХАМАС условия возвращения израильских пленных, согласно которым Израиль должен был полностью выйти из сектора Газа и передать контроль над анклавом ХАМАС.

Согласно предложению Израиля, все оставшиеся заложники, а также тела погибших заложников должны быть возвращены в несколько этапов. Израильские официальные лица сообщили Axios, что на первом этапе должны быть возвращены женщины, мужчины старше 60 лет и заложники с проблемами со здоровьем. Далее должны быть освобождены женщины-военнослужащие, мужчины в возрасте до 60 лет, которые не являются военнослужащими, военнослужащие мужчины и тела погибших заложников.

Согласно источникам СМИ, потребуется до двух месяцев, чтобы завершить процесс освобождения всех заложников в несколько этапов. Кроме того, стороны заранее договорятся об освобождении палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Предложение также предусматривает передислокацию и вывод сил Армии обороны Израиля из густонаселенных центров анклава, чтобы гражданские лица могли постепенно возвращаться в город Газа и к северу от сектора Газа.

Израильские официальные лица заявили, что ждут ответа ХАМАС, добавив, что в этом предложении уточняется, что Израиль не согласится прекратить военные действия и освободить всех 6000 палестинцев, заключенных в тюрьмы Израиля.

В результате вторжения боевиков ХАМАС 7 октября в Израиль погибло 1200 человек, 240 человек были взяты в плен. В ходе соглашения, достигнутого при посредничестве США, Катара и Египта, в конце ноября было возвращено более 100 заложников, в обмен на что, Израиль освободил 240 палестинцев, находящихся тюрьмах Израиля.

Число жертв израильских военных действий в секторе Газа, по данным палестинских властей, превысило 25 000 человек.