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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА высоко оценил боевую подготовку воинских частей южной пограничной зоны

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА высоко оценил боевую подготовку воинских частей южной пограничной зоны

Первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА, генерал-лейтенант Эдуард Асрян 18-20 января посетил южную пограничную зону.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство обороны Армении.

В ходе трехдневного визита начальник Генштаба ВС встретился с командным составом войскового соединения, осуществляющего оборону южной пограничной зоны республики и с офицерским составом воинских частей.

Подводя итоги работ, проведенных в течение прошедшего, 2023 года, Эдвард Асрян в целом высоко оценил боевую готовность воинских частей и работу, проводимую в направлении организации боевого дежурства, отметил существующие проблемы и дал соответствующие поручения относительно предстоящих действий.


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