Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА высоко оценил боевую подготовку воинских частей южной пограничной зоны

Первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА, генерал-лейтенант Эдуард Асрян 18-20 января посетил южную пограничную зону.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство обороны Армении.

В ходе трехдневного визита начальник Генштаба ВС встретился с командным составом войскового соединения, осуществляющего оборону южной пограничной зоны республики и с офицерским составом воинских частей.

Подводя итоги работ, проведенных в течение прошедшего, 2023 года, Эдвард Асрян в целом высоко оценил боевую готовность воинских частей и работу, проводимую в направлении организации боевого дежурства, отметил существующие проблемы и дал соответствующие поручения относительно предстоящих действий.