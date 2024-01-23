Спасательная служба МВД сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Спасательной службы, в связи с дорожно-ремонтными работами участок автодороги М-6 Ванадзор-Алаверди на 38-40-м км будет закрыт для автобусов и грузовых автомобилей с прицепами или полуприцепами до 15 февраля. Объездная дорога пройдет через город Ноемберян

Закрыты автодороги Арагацотнской области, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и к озеру Кари.

Серпантины Степанавана, Спитака, участки Баграташен-Иджеван, Ванадзор-Дилижан, Сараван-Зангер до перекрестка Джермука закрыты для грузовых автомобилей с прицепом.

Автодорога Гюмри-Бавра, перевал Варденяц, серпантин Дилижана закрыты для грузовых автомобилей с прицепом, труднопроходимы для других видов транспортных средств.

Автодороги Ашоцкого района, ведущие от участка М4 в села Фантан и Джрабер, труднопроходимы для всех видов транспортных средств.

В Сюникской, Вайоцдзорской, Лорийской, Тавушской, Ширакской, Котайкской, Арагацотнской областях, на перевале Варденяц, в городах Севан, Чамбарак, Варденис и Талин идет снег.

На перевале Варденяц, серпантине Чайного домика, участках Сараван-Зангер, в Ашоцке и Амасии, серпантинах Кети и Джаджура метели.

В городе Аштарак туман.