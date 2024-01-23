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Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей

Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей

Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей.

Как передает «Арменпресс» сообщение об этом распространила Спасательная служба Министерства внутренних дел Армении, со ссылкой на информацию, поступившую из Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии Министерства по чрезвычайным ситуациям России.


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